У Дніпрі поліція розшукує немовля! Матір дитини в критичному стані доправили до лікарні. Попередньо відомо, що жінка хотіла стати сурогатною матір'ю, однак постраждала від шахраїв. Народила хлопчика, та одразу після пологів дитину забрали невідомі. Відтоді жодної звістки від них немає.

Сюди, до лікарні Руднєва, Наталію привезли у вкрай тяжкому стані. Після огляду лікарі зрозуміли: у жінки ускладнення після пологів. Але дитини при ній немає, і де народжувала, не каже.

Ксенія Стесюк, черговий лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії для жінок лікарні Руднєва м. Дніпро:

Жінка була у вкрай важкому, критичному стані. Якби вона не звернулася за медичною допомогу і їх би не доставили до лікарні то жінка могла загинути.

Біля лікарні чергує адвокат породіллі. Каже, його найняли родичі. І пояснює - його підзахисна постраждала від рук шахраїв. Мовляв, її через інтернет знайшли люди й запропонували стати сурогатною матір'ю. І та за винагороду в півмільйона гривень погодилася.

Віталій Єлькін, адвокат породіллі:

Вона мала народити сурогатну дитину. Усі документи вона підписувала. Другі примірники їй мали віддати після того, як вона народить дитину.

За словами адвоката, жінці провели штучне запліднення. Однак на облік до гінеколога Наталія не стала. А всі обстеження проходила в одній з приватних клінік. Пологи лікар прийняв у жінки вдома, у присутності так званого "замовника" дитини.

Віталій Єлькін, адвокат породіллі:

Вона не хотіла народжувати. Їй подзвонили й сказали, що це необхідно робити зараз. Їй вкололи препарати, які стимулюють вагітність. Вона народила на 2 тижні раніше, ніж повинна була за графіком.

Наталія народила хлопчика. Дитину після пологів забрали замовники. Поїхав одразу й лікар.

Віталій Єлькін, адвокат породіллі:

Вони зникли, ці дві особи. Тобто лікар, яка одного разу з'явилася, лікар-гінеколог, як я розумію, яка приймала пологи на дому. А ця особа, яка вела весь час переговори - вона мала передати і дитину і документи, і грошову винагороду за договором, все її немає, вона зникла.

Так званих "замовників" сурогатної дитини, та й самого акушера зараз розшукують правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "торгівля людьми". Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

В рамках розслідування кримінального провадження ми відпрацьовуємо всі версії того, що вона розповіла та інші і сподіваємось найближчим часом встановити місце знаходження дитини.

В Україні сурогатне материнство дозволено законом, але в разі, якщо укладені та завірені нотаріально відповідні договори. Але в даному випадку все відбувалося нелегально.