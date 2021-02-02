Пандемія COVID-19 вдалось взяти під контроль - ВООЗ [ Редактировать ]
Кількість інфікованих на COVID-19 у світі знижується. Уже три тижні поспіль. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там переконані, що вірус вдалося взяти під контроль, попри зростання захворюваності ще в багатьох країнах світу.
Голова ВООЗ - Тедрос Гебреїсус - застеріг держави зі значним зниженням випадків ковіду - від послаблення карантину. Та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат.
Тедрос Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ:
Третій тиждень поспіль кількість нових випадків інфікування COVID-19 зменшується. Це свідчить про те, що цим вірусом можна керувати, навіть маючи нові варіанти в обігу. І якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя.
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