Кількість інфікованих на COVID-19 у світі знижується. Уже три тижні поспіль. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там переконані, що вірус вдалося взяти під контроль, попри зростання захворюваності ще в багатьох країнах світу.

Голова ВООЗ - Тедрос Гебреїсус - застеріг держави зі значним зниженням випадків ковіду - від послаблення карантину. Та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат.

Тедрос Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ: