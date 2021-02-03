Естонія з 1 лютого не вимагає самоізоляції для мандрівників, які отримали щеплення від коронавірусу

Привілеї для вакцинованих у дії. Естонія з 1 лютого не вимагає самоізоляції для мандрівників, які отримали щеплення від коронавірусу. Стосуватиметься це і тих, хто приїздить і з-поза меж Євросоюзу. Дещо змінили правила подорожей й решта країн ЄС. Як саме, розкаже Олена Абрамович.

"Уже перехворіли на коронавірус чи отримали щеплення? Ласкаво просимо до Естонії." - Такими заголовками рясніє західна преса. Таллінн одним із перших у ЄС запровадив преференції для вакцинованих. Щоправда, українців це не стосується. Бо кордони Євросоюзу досі закриті для третіх країн. Мова більше про естонців та мешканців ЄС, які подорожують за межі блоку.

"З першого лютого, десятиденна самоізоляція та тест на COVID-19 не є обов'язковими для осіб. Зокрема і тих, хто прибув із Великої Британії та Північної Ірландії або третьої країни, які: постраждали від COVID-19 і минуло не більше шести місяців з моменту початку їх лікування; Отримали щеплення COVID-19 не більше шести місяців тому".

Вакцинованим особам потрібно буде мати з собою "паспорт імунізації" або довідку про вакцинацію. Загальноєвропейський зразок таких документів поки що не розроблений. Але саме він може невдовзі стати перепусткою на європейських кордонах.

Схожу практику нещодавно запровадила і Румунія - щоправда, там від карантину звільняються ті, хто уже перехворів на коронавірус. І мова теж лише про мешканців ЄС. Відкривати шенгенські кордони для не-громадян Євросоюзу - в Брюсселі не поспішають.

Йлва Йоханссон, єврокомісарка з внутрішніх справ ЄС:

У червні Єврокомісія запропонувала перелік країн, куди можна було б дозволити не нагальні поїздки. Відтоді цей список, на жаль, ставав дедалі коротшим і коротшим. Наш пріоритет - знизити розповсюдження вірусу та рівень інфікування.

За рекомендацією Єврокомісії - протягом останнього тижня країни ЄС лише ускладнювали умови подорожей. Так, усі тепер вимагають тест на ковід від тих, хто повертається з третіх країн. А ще без вагомої причини не випускають за межі блоку. Тепер мету поїздки треба детально обґрунтувати прикордонникам.

Бертранд Леклерк, подорожувальник до США:

У мене довідка, прізвище, ім'я, підстава, чому я туди їду - це має бути вагома причина. Та інформація про тестування на коронавірус.

Жульєн Жантій, керівник прикордонної поліції аеропорту Charles de Gaulle:

Прикордонникам зараз складніше, бо вони мають з'ясовувати, чи це просто поїздка до родичів або на відпочинок, чи насправді необхідний політ. Якщо раніше інтерв'ю тривало секунд 20, то тепер 5-10 хвилин.

Перевіряють мету поїздки не лише в аеропортах, а й на дорогах всередині Євросоюзу. Бо більшість країн блоку тепер класифікуються як особливо небезпечні ковідні зони. Вони позначені на картах Єврокомісії темно-червоним, згідно з новою класифікацією. Їздити без нагальної потреби туди теж заборонено, і робити тест на коронавірус потрібно як перед подорожжю, так і опісля.