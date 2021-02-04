Південь Франції накрила повінь [ Редактировать ]
Накрила повінь і частину Франції. На півдні країни із берегів вийшла річка Гаронна. Вода там сягнула рекордної позначки 11 метрів. Загалом постраждало 8 департаментів.
Понад півсотні доріг у регіоні - непроїзні, одне селище взагалі опинилося відрізаним через підтоплення. Попри те, що вода здебільшого вже почала відступати, рятувальники вважають, що небезпека ще не минула, і продовжують працювати разом із пожежною службою.
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