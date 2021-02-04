Швейцарія відмовилась затверджувати вакцину від компанії "Астра-Зенека". А кілька країн ЄС вирішили поки що не робити щеплення цим препаратом для людей віком від 55-65 років. Які питання є до цієї вакцини - розкаже Олена Абрамович.

Не варто поспішати, краще дочекатися результатів третьої фази досліджень - такий висновок зробила Швейцарська медична агенція щодо вакцини "Астра-Зенека". ЄС затвердив цей препарат тиждень тому. Та Швейцарія до Євросоюзу не входить, і має свій погляд на речі.

Щодо вакцини "AstraZeneca", то представлених та проаналізованих на сьогодні даних не достатньо для рішення. Щоб отримати більше інформації про безпеку, ефективність та якість, необхідні додаткові дані нових досліджень.

Швейцарський регулятор уточнив: чекає дані про ефективність з дослідження третьої фази, проведеної в Північній і Південній Америці. І як тільки їх отримає, готовий застосувати пришвидшену процедуру із затвердження цієї вакцини.

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Немає повної довіри до оксфордського препарату і в низки Європейських країн. Так, Іспанія поки що вирішує - дозволяти робити щеплення літнім людям - чи ні.

Кароліна Даріас, міністерка охорони здоров'я Іспанії:

Що стосується вікового діапазону вакцини "AstraZeneca", - завтра засідає комітет, який поділиться своїм рішенням.

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Тим часом у Франції уже визначились - колотимуть лише тим, хто молодший за 65. Президент Еммануель Макрон ще минулого тижня - відразу після затвердження "Астра-Зенеки" Європейською медичною агенцією - назвав цю вакцину квазіефективною для людей, яким за 60. Днями це підтвердили і у французькому МОЗ.

Домінік Ле Гулюдек, міністр охорони здоров'я Франції:

Перш за все, бракує даних для пацієнтів віком від 65 років. Ця інформація буде доступною найближчими тижнями. Тож тим часом ми рекомендуємо застосовувати її людям віком до 65 років.

Такої ж позиції дотримуються і Німеччина, Австрія, Швеція та Польща. А в Італії та Бельгії вирішили ще більше перестрахуватись - колотимуть "Астра-Зенеку", лише тим, кому менше ніж 55.

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Тим часом у Великій Британії, де препарат, власне, і розробили, жодних вікових обмежень. Тамтешні політики запевняють - вакцина безпечна.

Метью Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Ми однозначно розглядали вплив цієї вакцини на людей, старших за 65 років. Науковці, які вивчають вплив вакцини на реакцію людей у лабораторіях, - теж. Це означає, що ми твердо впевнені - ця вакцина придатна для будь-якого віку.

Щоб нарешті закрити всі питання, розробники оксфордського препарату обіцяють незабаром опублікувати результати випробувань на 2 тисячах людей, старших за 55 років, у Великобританії. Завершується і дослідження для старших вікових груп в США, - його висновки теж скоро оприлюднять.