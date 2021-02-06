Во Львове в ночь на субботу, 6 февраля, сгорела квартира в пятиэтажном доме. В результате пожара одна женщина погибла и трое человек, из которых один ребенок, пострадали.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС,на момент прибытия спасателей все помещение было охвачено огнем.

Токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил лестничную клетку дома. Пожарные надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к спасению людей и ликвидации возгорания.

По данным спасателей, двух жителей обнаружили без сознания, их на руках вынесли на улицу. Медики зафиксировали признаки отравления продуктами горения.

Из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого госпитализировали.

Важно, что всего из задымленных помещений пожарные вывели 8 человек.

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В квартире, где возник пожар, нашли тело погибшей женщины. Она оказалась матерью хозяйки квартиры.

Менее чем через час пожар был ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода в квартире, повреждены стены подъезда на площади 10 кв.м.

Напомним, в Киеве в ночь на 6 февраля сгорел рынок. На территории одного из киевских продуктовых рынков в Святошинском районе произошел крупный пожар, в котором сгорело пять павильонов.

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