Несколько стран Европы, в частности, Чехию и Словакию, засыпало розовым и оранжевым снегом. Это произошло потому, что территорий стран достигла пыль из пустыни Сахара в Северной Африке, пишет enovosty.com.

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Как сообщил Словацкий гидрометеорологический институт, розовая пыль из Сахары появилась на юго-западном воздушном потоке. В результате снег, который сейчас покрывает большую часть Чехии и Словакии, окрасился в розовый и оранжевый цвета.

Today’s Trumpian orange skies and snow, courtesy of Saharan sand (!!) were simply...surreal.

We don’t think it’s the rapture. Yet. pic.twitter.com/nTJivxZr6u — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) February 6, 2021

"Через ветреную погоду в Сахаре в воздух попало большое количество частиц пыли, которые благодаря южному воздушному потоку достигли старого континента. Частицы пыли в воздухе вымыли осадки и теперь их видно на снегу", - объяснила причину явления метеоролог Дагмар Гонсова.

Skiing through Saharan dust over the Alps. Orange snow, orange sky.

Extraordinary! pic.twitter.com/m7Nm4gmfBd — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) February 6, 2021

Также отмечается, что розовым снегом засыпало и другие страны Европы, в частности, испанские Пиренеи, австрийский Тироль и юго-запад Швейцарии.

Ранее мы писали о том, что Швейцарию засыпало "шоколадным снегом". В городе Ольтен компания Lindt&Spruengli, производящая шоколад, сообщила о незначительном дефекте охлаждающей вентиляции, из-за чего шоколадный порошок попал в воздух и разлетелся по местным населенным пунктам.

Также сообщалось, что в Сахаре выпал снег. Впервые за последние 40 лет температура воздуха в пустыне упала до -2 градусов.

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