Несколько стран Европы, в частности, Чехию и Словакию, засыпало розовым и оранжевым снегом. Это произошло потому, что территорий стран достигла пыль из пустыни Сахара в Северной Африке, пишет enovosty.com.

Как сообщил Словацкий гидрометеорологический институт, розовая пыль из Сахары появилась на юго-западном воздушном потоке. В результате снег, который сейчас покрывает большую часть Чехии и Словакии, окрасился в розовый и оранжевый цвета.

Today’s Trumpian orange skies and snow, courtesy of Saharan sand (!!) were simply...surreal.

We don’t think it’s the rapture. Yet. pic.twitter.com/nTJivxZr6u