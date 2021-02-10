У світі минулої доби - 378 тисяч нових випадків коронавірусу. 13 тисяч хворих померли від ускладнень після COVID-19.

Найгірша статистика у США, Бразилії та Франції. Загалом у світі за час пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 107 мільйонів людей, жертвами стали майже два з половиною мільйони.