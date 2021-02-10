США, Бразилія та Франція очолили анти-рейтинг за кількістю заражень COVID-19 [ Редактировать ]
У світі минулої доби - 378 тисяч нових випадків коронавірусу. 13 тисяч хворих померли від ускладнень після COVID-19.
Найгірша статистика у США, Бразилії та Франції. Загалом у світі за час пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 107 мільйонів людей, жертвами стали майже два з половиною мільйони.
по теме
Географія нових штамів розширюється і всі мутації треба ретельно досліджувати
Вакцину від COVID-19 вже отримали більше американців, ніж підхопили сам вірус
Новий штам коронавірусу не лише швидше передається, але й частіше призводить до смерті пацієнта - хто вже в ізоляції і хто на черзі?
Лікарні - переповнені, багато важких пацієнтів, смертність - зростає. У чому причина?
У МОЗ повідомили: наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину - це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer