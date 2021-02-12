Біля Новомихайлівки загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
Біля Новомихайлівки російські найманці вбили українського військового. Близько 9 вечора окупанти відкрили там стрілянину з великокаліберного кулемета. Наші військові теж відповіли вогнем.
І цього ж дня зранку неподалік Зайцевого загинув полтавець Олександр Глушко - він служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад. У армійця влучив російський снайпер.
Загалом за минулу добу бойовики п'ять разів відкривали прицільний вогонь зі снайперської зброї та гранатомета.
по теме
У нього поцілив ворожий снайпер - сталося це зранку неподалік Зайцевого на Донеччині
Російський снайпер поцілив у бійця Збройних сил - це сталося неподалік Зайцевого на Донеччині
Українські військові посилюють пильність, адже під відволікаючим вогнем прикриття може підійти ворожа група
Куля потрапила бійцю у голову - трагедія сталася неподалік Новоолександрівки, що на Луганщині
Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатомета й кулемету