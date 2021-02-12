Біля Новомихайлівки російські найманці вбили українського військового. Близько 9 вечора окупанти відкрили там стрілянину з великокаліберного кулемета. Наші військові теж відповіли вогнем.

І цього ж дня зранку неподалік Зайцевого загинув полтавець Олександр Глушко - він служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад. У армійця влучив російський снайпер.

Загалом за минулу добу бойовики п'ять разів відкривали прицільний вогонь зі снайперської зброї та гранатомета.