Colt больше не американский: кто купил легендарного производителя оружия [ Редактировать ]
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Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka (CZG) купила 100% акций легендарной американской фирмы Colt. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании.
Сумма сделки составила $220 млн. Прошлый владелец Colt также получил более 1 млн акций Ceska zbrojovka.
Соединение фирм полностью соответствует нашей стратегии (Ceska zbrojovka. - ред.) стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США.
Компания Colt была основана в 1836 году, когда ее основатель Сэмюэль Кольте получил первый патент на автоматический револьвер.
"Бог сделал людей сильными и слабыми. Полковник Кольт уравнял их шансы", - так в США до сих пор говорят об изобретателе легендарного оружия.
Револьверы и пистолеты этой марки до сих популярны во всем мире. В 2015 году Colt обанкротилась после потери госконтрактов на поставку оружия.
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