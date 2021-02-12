Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka (CZG) купила 100% акций легендарной американской фирмы Colt. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании.

Сумма сделки составила $220 млн. Прошлый владелец Colt также получил более 1 млн акций Ceska zbrojovka.

Соединение фирм полностью соответствует нашей стратегии (Ceska zbrojovka. - ред.) стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам Colt, который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США.

Компания Colt была основана в 1836 году, когда ее основатель Сэмюэль Кольте получил первый патент на автоматический револьвер.

"Бог сделал людей сильными и слабыми. Полковник Кольт уравнял их шансы", - так в США до сих пор говорят об изобретателе легендарного оружия.

Револьверы и пистолеты этой марки до сих популярны во всем мире. В 2015 году Colt обанкротилась после потери госконтрактов на поставку оружия.

Ранее "Подробности" писали о том, как открыть в Украине оружейный магазин.