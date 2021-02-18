По два роки за ґратами отримали журналістки телекомпанії "Белсат" за висвітлення протестів проти Олександра Лукашенка. Вирок виніс суд у Мінську.

Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову затримали у листопаді, коли ті вели трансляцію демонстрації в одному з мінських дворів. Тоді журналісткам присудили сім діб арешту, але на волю вони так і не вийшли.

Нині суд визнав їх винними в "організації масових заворушень".