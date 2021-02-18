Журналісток "Белсату" відправлять до в'язниці [ Редактировать ]
По два роки за ґратами отримали журналістки телекомпанії "Белсат" за висвітлення протестів проти Олександра Лукашенка. Вирок виніс суд у Мінську.
Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову затримали у листопаді, коли ті вели трансляцію демонстрації в одному з мінських дворів. Тоді журналісткам присудили сім діб арешту, але на волю вони так і не вийшли.
Нині суд визнав їх винними в "організації масових заворушень".
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