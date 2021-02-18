Сім'я Анджеліни Джолі виставила на продаж картину Вінстона Черчіля [ Редактировать ]
У Лондоні на аукціон виставили пейзаж Вінстона Черчіля, подарований Франкліну Рузвельту. Британський прем'єр написав "Вежу мечеті Кутубія" після конференції у Касабланці 1943 року, на якій були присутні обидва лідери.
Нині робота перебуває у родинній колекції голівудської акторки Анджеліни Джолі. В аукціонному домі сподіваються вторгувати за картину від двох до трьох з половиною мільйонів доларів.
Ніколас Орчад, представник аукціонного дому Christie's:
Є кілька чинників, які роблять цю картину такою важливою. По-перше, упродовж Другої світової Черчіль не писав нічого, крім неї. Конференція у Касабланці була дуже важливою для Британії і США. І цей подарунок означає не лише особисту дружбу політиків, а й особливі відносини між країнами. Другий чинник полягає у тому, що Черчіль вважав свої північноафриканські пейзажі значно кращими за решту його полотен.
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