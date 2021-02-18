У Лондоні на аукціон виставили пейзаж Вінстона Черчіля, подарований Франкліну Рузвельту. Британський прем'єр написав "Вежу мечеті Кутубія" після конференції у Касабланці 1943 року, на якій були присутні обидва лідери.

Нині робота перебуває у родинній колекції голівудської акторки Анджеліни Джолі. В аукціонному домі сподіваються вторгувати за картину від двох до трьох з половиною мільйонів доларів.

Ніколас Орчад, представник аукціонного дому Christie's: