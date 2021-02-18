Когда клиенты переводили деньги, "мебельщик" переставал выходить на связь Источник: Национальная полиция Украины

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили мошенника, который торговал в интернете несуществующей мебелью. Об этом сообщает Киберполиция.

34-летний житель Днепра создал фиктивный сайт, где принимал заказы на изготовление мебели. Для рекламы "своих" кухонных стенок и раздвижных шкафов он использовал фотографии работ, выполненных настоящими мастерами.

Главным условием "покупки" была полная или частичная предоплата. А когда клиенты переводили деньги - аферист кормил их "завтраками", а потом и вовсе переставал выходить на связь и менял номера телефонов. Таким образом он обманул 50 доверчивых граждан на полмиллиона гривен.

В доме жулика сотрудники полиции провели санкционированный обыск и изъяли доказательства его причастности к аферам: компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мебельщику-аферисту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" сообщали о том ,что мошенники придумали новую схему воровства денег с банковских карт.