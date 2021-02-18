У Черкасах карети швидкої не можуть проїхати дворами. Медики прибувають на екстрені виклики і вимушені буквально нести пацієнтів до машини. Через негоду двори і під'їзди до будинків перетворились на суцільну ковзанку з глибокими коліями.

Кожен виклик для Черкаської швидкої допомоги зараз неабияке випробування. І для медиків, і для техніки. За останні тижні в місті випала майже півторамісячна норма снігу. Подекуди в обласному центрі не пройти і не проїхати. Під час цього виклику, водій швидкої цілий квартал змушений здавати задом через метрові кучугури снігу, тут не розвернутись.

Мешканці приватного сектору, після хурделиць, власноруч розчистили цю вулицю як могли, сніг із дороги згребли під свої паркани. У дворах багатоповерхівок снігу менше, але на асфальті суцільна ковзанка і глибокі колії. Тут не те, що швидкій проїхати, пройти тяжко.

Це в нас звичайна кухонна сіль, яку придбали, викручуємось, як можемо - треба працювати.

Сіль - це лайфхак бригади, в якій працює фельдшер Любов Зелена. Медики придбали її, щоб підсипати під колеса, коли застрягають у дворах.

Любов Зелена, фельдшер черкаської обласної станції екстреної допомоги:

Катастрофа, взагалі не чистять, бували такі випадки, що водії не можуть заїхати у двір тому, що мало того, що не чиститься, а ще й машини наставляють і наші габарити не проходять.

Якщо не виручає сіль, медики йдуть пішки чи намагаються об'їхати перепону. Однак на це марнують час, який може коштувати пацієнтові життя

Олег Самосенко, медичний директор черкаської обласної станції екстреної допомоги:

Бригади пробують, заїжджають, витрачають на це час і сили, інколи дорогоцінний час.

За правилами благоустрою міста, комунальні служби чистять лише центральні магістралі та міжквартальні проїзди. Решта - клопіт мешканців або балансоутримувачів будинків.

У цій приватній керуючій компанії, а вона обслуговує в Черкасах понад 800 багатоповерхівок, зізнаються: проблема справді є. Вчасно почистити територію не завжди встигають. Та й не скрізь є можливість це зробити.

Ольга Протасенко, заступник директора керуючої компанії:

Чому виникає проблема, бо у всіх дворах стоять машини. Трактор, який їде разом із причепом, який засипає, не може завжди заїхать і виїхать.

Вже з неділі в Черкасах прогнозують короткочасну відлигу. У швидкій сподіваються, що за цей час дворові проїзди приведуть до ладу. Адже через тиждень у місті знову прогнозують морози.