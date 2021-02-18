Ізраїль накрили потужні снігопади [ Редактировать ]
Справжня зима цього разу прийшла і в Ізраїль. Країну накрили потужні снігопади. Замело Єрусалим, де в січні зазвичай не холодніше 10 градусів тепла. У місті зупинився громадський транспорт, поліція перекривала дороги. Комунальники вивели на вулиці сотні одиниць спецтехніки.
Водночас чимало жителів міста радіють незвичній погоді та виходять надвір ліпити снігових баб та грати в сніжки. До кінця тижня синоптики прогнозують погіршення погоди та значне похолодання по всій країні.
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