Справжня зима цього разу прийшла і в Ізраїль

Справжня зима цього разу прийшла і в Ізраїль. Країну накрили потужні снігопади. Замело Єрусалим, де в січні зазвичай не холодніше 10 градусів тепла. У місті зупинився громадський транспорт, поліція перекривала дороги. Комунальники вивели на вулиці сотні одиниць спецтехніки.

Водночас чимало жителів міста радіють незвичній погоді та виходять надвір ліпити снігових баб та грати в сніжки. До кінця тижня синоптики прогнозують погіршення погоди та значне похолодання по всій країні.