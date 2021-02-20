Не дати коронавірусу мігрувати. На Івано-Франківщині терміново розгортають блок-пости. Через критичну ситуацію з різким збільшенням хворих, на в'їзді та виїзді з області чергуватиме поліція з медиками - не пропускатимуть тих, хто з температурою та має симптоми застуди.

Доправили вантажівками в регіон сьогодні й мобільний госпіталь. Його розгортають на території однієї з лікарень. І це додаткові понад сто місць. Оскільки ситуація критична, і класти людей у медзакладах практично вже ніде.

Ці вантажівки везуть на Івано-Франківщину перший мобільний шпиталь. Ситуація в регіоні - критична. У лікарнях не вистачає місць. І такий шпиталь забезпечить понад сотнею додаткових ліжок.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації:

Їх треба розгорнути, забезпечити киснем - це серйозна робота, вона потребує часу. Цей госпіталь передбачає обігрів, ми підготовили інженерно-технічні комунікації - це абсолютно самодостатній модуль.

Розгорнуть його на території Богородчанської райлікарні. Виконати роботи обіцяють за дев'ять днів. А із самого медзакладу нині виписують пацієнтів і терміново перепрофільовують під короновірусних хворих.

Іван Коляджин, директор Богородчанської центральної лікарні:

Буде поетапно перепрофільовано лікарню повністю на монолікарню на 250 ліжок. Пацієнти будуть поступово переведені в інші лікувальні заклади. На вчорашній день проведено розмову із всіма лікарями - і середнім, і молодим персоналом.

На випадок, якщо не вистачатиме лікарів, у чиновників є "план Б" - до лікування пацієнтів залучатимуть викладачів медуніверситету.

Володимир Дьомбак, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації:

У нас проведені вчора переговори з ректором нашого медичного університету, і з лікарнями, де ми можемо взяти медперсонал, щоб він працював тут. Попередньо проговорено те, що науковці наші, які працюють зі студентами, можуть надавати таку допомогу у суботу-неділю.

На сьогодні ковідна статистика в області така: більше ніж 700 нових інфікованих. І щоб коронавірус не мігрував - в'їзд і виїзд з Івано-Франківщини обмежать. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій наказала встановити блок-пости.

Карантинні блок-пости з'являться біля тих населених пунктів, де найбільше хворих на COVID-19. Тут мірятимуть температуру, а людей з характерними симптомами відправлятимуть до лікарень. Всього в області 16 таких постів. П'ять з них працюватимуть цілодобово, як тут - на в'їзді до Івано-Франківська. Решта - з шостої ранку до дев'ятої вечора.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

Це буде мати за пару днів віддалений ефект. 5-6 днів, коли ми будемо моніторити ситуацію - і десь тоді зрозумію ближче до кінця наступного тижня - чи потрібно ще вживати додаткових заходів, чи зупиняємось на тих, що є.

А вже з понеділка на Івано-Франківщині закривають ресторани, кінотеатри та нічні клуби. Під забороною в області й усі масові заходи. Ці карантинні обмеження діятимуть щонайменше тиждень.