Китайці намагалися провезти через Україну контрабанду з Куби [ Редактировать ]
Незвичну контрабанду намагалася ввезти до України група китайців, які прилетіли із Куби. Пасажири намагалися пронести "зеленим коридором" повні валізи кубинських цигарок та гомеопатичних препаратів, зокрема, ліки з отрути блакитного скорпіона.
Загалом митники вилучили забороненого товару на майже п'яти мільйонів гривень.
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