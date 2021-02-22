Все аудитории, где будут обучаться студенты в очной форме должны быть заполнены на 50%/ фото: Цензор.нет

Украинские учреждения высшего образования могут перейти на смешанную форму обучения студентов с 24 февраля 2021 года. Такое решение может рассмотреть Министерство образования и науки.

Такая рекомендация может быть дана для эффективной и безопасной организации процесса получения знаний. Однако в случае попадания региона в список "красной зоны" ВУЗы будут закрыты для посещения.

С целью эффективной и безопасной организации образовательного процесса с 24 февраля Министерство образования и науки рекомендует заведениям профессионального предвысшего и высшего образования самостоятельно определять форму организации образовательного процесса, при этом учитывать уровень эпидемической опасности и отдавать предпочтение смешанной форме обучения. В случае установления "красного" уровня эпидемической опасности региона посещение заведений соискателями образования запрещено.

Отмечается, что письмо Министерства образования повествует о том, что все аудитории, где будут обучаться студенты в очной форме должны быть заполнены на 50%.

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В ходе заседания Кабмина Максим Степанов объяснил, что зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.

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