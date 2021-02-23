Одеського громадського діяча та учасника Євромайдану Сергія Стерненка суд визнав винним у викраденні людини. Його засудили до семи років позбавлення волі. Після оголошення вироку прибічники Сергія заблокували приміщення суду, щоб не дозволити відвезти активіста до СІЗО.

Димові шашки, петарди та живий ланцюг - це кульмінація сьогоднішніх подій біля Приморського райсуду Одеси. Дізнавшись, що Сергієві Стерненку оголошено обвинувальний вирок, його соратники блокували ворота, щоб поліція не змогла вивезти активіста з установи.

Втім, правоохоронцям таки вдалося доправити Стерненка до слідчого ізолятора. Там він перебуватиме принаймні до оскарження вироку. Суддя Віктор Попревич присудив активістові сім років і три місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна. Одразу після засідання на Стерненка наділи кайданки.

Віктор Попревич, суддя Приморського райсуду Одеси:

Строки відбування покарання Стерненка Сергія В'ячеславовича рахувати з моменту фактичного затримання по вказаному кримінальному провадженню - тобто, з 23 лютого 2021 року.

Такий самий вирок сьогодні отримав і товариш Стерненка - Руслан Демчук. Прокуратура вважає: у 2015 році чоловіки викрали Сергія Щербича - депутата Комінтернівського району Одещині, били його та застосували зброю. Сам Стерненко провини не визнає, він запевняє, що судове рішення - це помста влади за критику.

Сергій Стерненко, обвинувачений:

Це вирок не мені, це вирок тим тваринам, які організовують політично вмотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються!

Є ще одна резонансна справа, де Стерненко фігурує як обвинувачений (йдеться про події травня 2018 року) - тоді вночі в Одесі стався конфлікт між активістом та двома чоловіками. Стерненко стверджує: вони напали на нього, а він оборонявся та смертельно поранив одного з них ножем. Прокуратура підозрює активіста в умисному вбивстві.