В Україні відбулися акції на підтримку Сергія Стерненка [ Редактировать ]
Акції підтримки одеського активіста Сергія Стерненка, якого вчора ув'язнили на 7 років, відбулися напередодні у кількох великих містах країни. Близько тисячі людей зібрались на Банковій під Офісом Президента.
Намагалися прорватися до будівлі, але поліція перекрила прохід спецтехнікою і живим кордоном. Сталися сутички: мітингувальники штовхали правоохоронців, запускали фаєри та застосовували газові балончики.
Постраждали тридцять силовиків. Затримали 27 активістів, згодом їх відпустили, - повідомили в МВС. Розійшлися мітингарі опівночі, захід пообіцяли відновити в суботу - безстроково.
Нагадаю, Сергія Стерненка визнали винним у викраденні та катуванні депутата з Одещини - представника проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Крім цього, проти Стерненка розслідують ще три справи: через убивство у 2018 році, побиття начальника поліції Одещини в 17 та за підозрою у покриванні наркоторгівлі в Одесі.
по теме
Прихильники Сергія Стерненка, якого вчора ув'язнили на 7 років, вийшли з протестом на Банкову. Близько тисячі людей зібрались від Офісом Президента
Сергію Стерненку оголосили вирок у справі про викрадення людини. Під судом - сутички, у містах - мітинги. Що далі?
Після оголошення вироку прибічники Сергія заблокували приміщення суду, щоб не дозволити відвезти активіста в СІЗО - чим завершилося протистояння?
Сергея Стерненко признали виновным в похищении человека
49-летний рецидивист сбежал из Новобугского исправительного центра в Николаевской области 11 января. С 1988 года у мужчины уже было 10 судимостей. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года