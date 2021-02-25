Грузія відкриє свої кордони для українців [ Редактировать ]
Від першого березня Грузія відкриває свої кордони для українців. Однак лише авіатранспортом і з певними обмеженнями. Відвідати країну зможуть ті громадяни України, які мають негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття.
Також, за три дні після приїзду до Грузії, туристам доведеться пройти повторне тестування. За власний кошт. Сухопутні кордони для іноземців залишатимуться закритими.
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