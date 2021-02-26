Євросоюз відклав запровадження паспортів вакцинації [ Редактировать ]
Лідери ЄС домовилися про запровадження паспортів вакцинації. В обігу вони з'являться упродовж трьох наступних місяців. За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, рішення ухвалили одностайно.
Меркель також зазначила: цифрові сертифікати на підтвердження протиковідного щеплення, матимуть єдиний формат для всіх країн-членів ЄС.
Водночас лідери Євросоюзу підтвердили намір допомогти вакцинами третім країнам. Зокрема, державам Східного партнерства, учасникам якого є й Україна.
по теме
Чому уряд Британії відмовився від ідеї, яку підтримують у Європі і що робити мандрівникам, коли з них вимагатимуть такий документ?
Чому уряд Британії відмовився від ідеї, яку підтримують у Європі і що робити мандрівникам, коли з них вимагатимуть такий документ?
Доки Австрія, Сербія та інші країни ЄС чекають, коли Європейське медичне агентство затвердить російську вакцину, Угорщина вже її завезла. Будапешт скористався екстреною процедурою, яка дозволяє ухвалювати термінові рішення, не чекаючи решти блоку
Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною "Спутнік" і хоче налагодити її виробництво в Австрії, разом з китайським препаратом
У столичній Олександрівській лікарні щепитися від коронавірусу зголосилися лише двоє медпрацівників