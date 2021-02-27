В Україні знову пожежа в лікарні для хворих на ковід

Один пацієнт загинув, іншого намагаються врятувати. В Україні знову пожежа в лікарні для хворих на ковід. Раніше, я нагадаю, схожі випадки вже траплялися на Львівщині та в Запоріжжі.

А сьогодні зайнялося в Чернівцях, у палаті, де було четверо людей. Що саме спалахнуло - з'ясовував Іван Сірецький.

Усе сталося сьогодні в обід. У чернівецькій міській лікарні №1 лікують хворих на Ковід, і наразі медзаклад заповнений на 93%. Спочатку повідомили про вибух у одній із палат інфекційного відділення. Однак ця інформація не підтвердилася, інцидент перекваліфікували на пожежу.

Роман Клічук, чернівецький міський голова:

Відбулося справді якесь загоряння на одному з ліжок, скоріше всього на сусідній тумбочці. Яка причина ще не відомо, зараз працюють експерти. Це 100% не вибух кисневого балону і 100%, що це не є проблема в електриці.

Утім, за версією рятувальників, спалахнула киснева труба. Вогонь охопив 30 квадратних метрів палати, де перебувало четверо чоловіків. Один із пацієнтів загинув. Йому було 76 років.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Ми маємо одну жертву. Чоловік лікувався, у дуже складному стані знаходився і помер скоріш за все, знову ж таки лікарі будуть говорити, але це не питання самої пожежі. Скоріше за все - це переляк і важкий стан, який в нього був.

Ще один чоловік зараз у реанімації. За інформацією медиків, він отримав опіки сімдесяти відсотків тіла.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Зараз приїжджають до цієї людини лікарі, які будуть оцінювати ступінь важкості стосовно опіків. Тому що це - саме та людина, від якої почалася пожежа. Відповідно двоє інших людей, які були в палаті, почувають себе нормально, вони переведені і знаходяться в міській лікарні №1, переведені на інші ліжка.

До інших госпіталів міста евакуювали шістьох людей, решту перевели в межах закладу. Загрози здоров'ю пацієнтів немає. Говорять лише про їдкий запах диму у відділенні. Уже завтра-післязавтра лікарня працюватиме у звичному режимі.