Фаєри, димові шашки та ультиматум владі. У Києві знову мітингували прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка. Кілька тисяч людей зібралися під стінами Офісу Президента, а завершили акцію - біля офісу Генеральної прокурорки.

Причому сьогодні, крім звільнення Стерненка, у протестувальників з'явилися й інші вимоги. Які - знає Ксенія Барвіненко.

Волю Сергію Стерненку. Із такими гаслами тисячі людей вийшли під стіни офісу Президента. Вимагають звільнити засудженого на понад сім років Стерненка. Протестувальники кажуть він.

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Вирок Стерненкові, учасники акції вважають несправедливим.

Олександр, протестувальник:

Ми вважаємо, що в нас правосуддя не справедливе, що його засудили, дуже несправедливо до нього віднеслись. І взагалі ми думаємо, що ці злочини можна дуже легко в апеляції буде, а якщо ні - в Європейському суді, але це недопустимо, щоб людина сиділа зараз. Це до доброго нічого не призведе потрібно робити реформу судової системи, тому що править тут невідомо хто.

Та вийшли на протест люди не тільки за Сергія Стерненка, мітингувальники закликали випустити на волю військового та музиканта Андрія Антоненка, якого звинувачують у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Люди кажуть, їхні вимоги не обмежуються кількома прізвищами, вони вимагають повного перезавантаження судової системи.

Ярема, протестувальник:

Судової реформи не має, і попередній президент і цей президент сказали, що вона буде, і в цього президента є усі можливості, щоб її зробити, у Верховній Раді вже є рік законопроекти, які можуть це поміняти, президент може ініціювати закриття судів, Президент може своїми указами ініціювати судову реформу, це питання політичної волі, і я впевнений, що більшість людей сюди прийшли не за якісь прізвища.

Марія, протестувальниця:

Ми за волю за свободу, непотрібно це терпіти, якщо молодь вийде - це головна опора, головна наша ціль це бути вільними громадянами, не терпіти це свавілля ми не повинні це терпіти. Якщо ми хочемо до Європи, до НАТО.

За годину від початку акції, протестувальники вирушили до офісу Генерального прокурора. Дорогою палили фаєри та виголошували з гучномовця заклики до влади.

Офіс Генпрокурора фінальна точка протесту. Тут люди масово запалили фаєри, закидали будівлю димовими шашками і підривали петарди. Вони вимагали відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Акція минула без інцидентів. Протестувальники заспівали гімн України і "на прощання" обклеїли стіни ГПУ наклейками зі своїми закликами. Організатори висунули вимоги президентові Володимиру Зеленському. Кажуть, у нього є тиждень, щоб їх виконати. Наступне зібрання анонсували на 9 березня на Майдані Незалежності.