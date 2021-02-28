Ковідний апокаліпсис скасовується! Із такою заявою з індійського заслання повернувся міністр охорони здоров'я. Як доказ Максим Степанов продемонстрував першу партію сироватки "Ковішілд". Але Україна зустріла свого рятувальника - бойкотом! І купою запитань.

Серед головних: де обіцяні "Пфайзер" та "АстраЗенека", якими вакцинуються провідні країни світу? Наскільки безпечний той "Ковішілд"? Про ціну теж хотілося б дізнатися, але вартість контракту оберігають, немов державну таємницю. Як результат, навіть лікарі, які у графіку щеплень у пріоритеті, масово відмовляються від уколів.

За сьогодні зробили лише 90 ін'єкцій! А на Буковині шість доз узагалі викинули! Бо охочих не було, а термін зберігання у розпакованих ампул - обмежений. Тож виправдано чи ні панікує Україна - Анна Філь вивчила головні вакцинні страхи українців.

Дочекалися. Перші вантажівки, ін'єкції і переможні звіти чиновників.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:

Зробили перші щеплення нашим медикам, які рятують життя українців.

Але є й інша реальність.

Олексій Куценко, завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні:

З мого відділення де 24 співробітники, тільки двоє погодилися на вакцинацію.

А люди просто не розуміють, що коїться.

А шо колоть себе неизвестно шо. Хто знає де воно, шо воно звідки воно.

Загадкова сироватка - якісна чи небезпечна? Що за вакцину завезли в Україну і як почуваються люди після щеплення? Разом з лікарями й науковцями ми з'ясуємо, де правда, а де вигадка.

Індійський "Ковішілд" замість британської "Астразенеки". Це препарат, який привезли в Україну цього тижня. На таку сироватку ніхто не чекав.

Людмила:

У нас завжди беруть саме дешеве, дешева рибка погана юшка.

Поки що колють препарат медикам, уже вакцинували понад 3 тисячі людей. І це дуже мало! Бо лише 38 відсотків лікарів готові зробити укол. Це офіційна статистика МОЗ. Хтось категорично проти, хтось перехворів, а хтось чекає, що буде з тими, хто наважився на ін'єкцію.

Я її переніс безболісно без відчуттів єдине я не дотримав і крапелька крові на рубашці залишилась.

Олександр Дудник із черкаської лікарні, один із перших вакцинованих в Україні. Через кілька днів після щеплення каже - почувається добре, весь час на роботі. Індійському виробнику - довіряє.

Олександр Дудник, керівник КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської міської ради":

Такі поважні структури як "Астразенека" і "Оксфорд" не віддали б свою репутацію заводу, який би не мав можливості зробити якісну вакцину.

Йдеться про індійський Інститут сироватки, розробника аналога за оксфордською формулою. Потужності заводу - втричі більші за можливості "Пфайзера". Цьогоріч Інститут зобов'язався виготовити 2,5 мільярди доз антиковідної вакцини! Завдяки такому масштабу ціна нижча, хоча й ефективність невисока - 60 відсотків.

Борис Донськой, лікар-імунолог:

Вона поступається в якості британським аналогам, однак не сильно і це абсолютно прийнятно для використання.

Індійський і південнокорейський різновиди "Астразенеки" - дозволила для екстреного застосування ВООЗ. Крім них, такий статус отримав лише "Пфайзер". "Ковішілд" колють не найуспішніші країни - Бангладеш, Бутан, М'янма. Утім, закупити препарат планують Канада і Британія.

Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:

Індійські заводи зарекомендували себе як безпечні, з правильною технологією виготовлення вакцин, всі заводи сертифіковані.

А от що на тих заводах коїться. Кажуть, сироватку роблять із клітин абортованих людських ембріонів! Правда в цьому є от тільки геть не така.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Вірус це не бактерія, він не може сам по собі розмножуватись, для цього йому потрібні якісь клітини. Колись дуже багато років тому назад їх видобули з людського ембріона, так це було. Але вже десятки років ця культура клітин вирощується в лабораторіях.

Якщо нічого поганого в "Ковішілді" немає, то звідки побічні реакції уже в перші дні щеплення? Семеро вакцинованих медиків поскаржилися на температуру й головний біль. Індійський виробник такі ефекти не виключає.

Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:

В інструкції до вакцини прописані побічні ефекти, це може бути біль в місці введення, це може бути підйом температури, це може бути грипоподібний стан.

Та люди бояться й набагато гірших наслідків.

Смерть, в моем возрасте - 62 год.

Медики заспокоюють: вакцина не смертельна. Найгірше, що може бути, як і при будь-якому щепленні, - анафілактичний шок. Та він трапляється рідко. А гостра алергічна реакція є протипоказанням для вакцинації.

Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:

Це важка алергічна реакція на попередні препарати, це лихоманка, гостра в даний період, гострий період будь-якої хвороби зараз, також тромбоцитопенія або препарати які розріджують кров.

Побічною дією вакцинні жахи не закінчуються. Хтозна, як проявить себе препарат за рік, два чи десять?

Я медработник бывший, я знаю что внедрение в собственную систему это не есть хорошо.

У соцмережах і на кухнях висувають гіпотези. Нові вакцини розробили на основі ДНК і РНК - то, може, вони перекодовують наші гени? Науковці кажуть: це неможливо.

Оксана Півень, генетик:

РНК сама по собі молекула довго не живе вона дуже швидко руйнується ферментами спеціальними білками нашої клітини, воно не встигне просто фізично ніяк вплинути на нашу ДНК.

Щодо безпліддя, то у складі вакцин немає речовин, які б впливали на дітородну функцію. А от як антиковідні сироватки діють на вагітних - достеменно невідомо, досліджень бракує.

Тим, хто перехворів, вакцинуватися не можна.

Ще одне мало вивчене питання - імунітет від COVID-19.

Если у меня антитела уже есть и я вакцинируюсь это просто не хорошо для моего организма.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Нема наукових даних які б доводили що це зашкодить людині якщо вона перехворіла і буде вакцинована.

Тим, хто перехворів, можна почекати, поки вакцин вистачатиме на всіх. Адже принаймні 3 місяці після хвороби - вони захищені. Та багато хто сподівається, що й без антитіл - впорається з COVID-19.

Олександр:

Не знаю ничего о вакцинах и как бы надеюсь на собственный иммунитет.

Та лікарі кажуть: спорт, загартовування й вітаміни проти коронавірусу - ненадійний захист. Потужний імунітет, навпаки, може зашкодити організму.

Борис Донськой, лікар-імунолог:

Важкий перебіг пневмонії якраз і пов’язаний з тим, що імунна система заплуталася і не розуміє коли їй гальмувати, організм власне вбивається надмірною імунною відповіддю.

Нарешті наймоторошніше. А що, коли все довкола - матриця, а вакцинація - привід вживити населенню чіпи від Білла Гейтса?

Це спецхвороба, яку спецслужби зробили для всіх, для того, щоб перекрутити свій бізнес.

Я ніколи не хворію, не хворів, і мені здається що це все нереально. - І коронавірусу немає? - Ні, немає.

Проти конспірології в наших експертів аргументів небагато.

Оксана Півень, генетик:

Люди бояться те чого вони не знали ніколи. Це нормально, це один з інстинктів самовиживання.

Поки що, за законом, вакцинація - справа добровільна.

Борис Донськой, лікар-імунолог:

Людина має право відмовлятися від щеплення. просто вона має усвідомлювати всі ризики і відповідально до цього ставитися.

Та без вакцинації не буде колективного імунітету. І вільних подорожей за кордон - приміром, у Європу, де вже до літа планують запровадити паспорти для імунізованих.