Вакцинація в Україні: як жителі ставляться до сироватки від COVID-19? [ Редактировать ]
Ковідний апокаліпсис скасовується! Із такою заявою з індійського заслання повернувся міністр охорони здоров'я. Як доказ Максим Степанов продемонстрував першу партію сироватки "Ковішілд". Але Україна зустріла свого рятувальника - бойкотом! І купою запитань.
Серед головних: де обіцяні "Пфайзер" та "АстраЗенека", якими вакцинуються провідні країни світу? Наскільки безпечний той "Ковішілд"? Про ціну теж хотілося б дізнатися, але вартість контракту оберігають, немов державну таємницю. Як результат, навіть лікарі, які у графіку щеплень у пріоритеті, масово відмовляються від уколів.
За сьогодні зробили лише 90 ін'єкцій! А на Буковині шість доз узагалі викинули! Бо охочих не було, а термін зберігання у розпакованих ампул - обмежений. Тож виправдано чи ні панікує Україна - Анна Філь вивчила головні вакцинні страхи українців.
Дочекалися. Перші вантажівки, ін'єкції і переможні звіти чиновників.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:
Зробили перші щеплення нашим медикам, які рятують життя українців.
Але є й інша реальність.
Олексій Куценко, завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні:
З мого відділення де 24 співробітники, тільки двоє погодилися на вакцинацію.
А люди просто не розуміють, що коїться.
А шо колоть себе неизвестно шо. Хто знає де воно, шо воно звідки воно.
Загадкова сироватка - якісна чи небезпечна? Що за вакцину завезли в Україну і як почуваються люди після щеплення? Разом з лікарями й науковцями ми з'ясуємо, де правда, а де вигадка.
Індійський "Ковішілд" замість британської "Астразенеки". Це препарат, який привезли в Україну цього тижня. На таку сироватку ніхто не чекав.
Людмила:
У нас завжди беруть саме дешеве, дешева рибка погана юшка.
Поки що колють препарат медикам, уже вакцинували понад 3 тисячі людей. І це дуже мало! Бо лише 38 відсотків лікарів готові зробити укол. Це офіційна статистика МОЗ. Хтось категорично проти, хтось перехворів, а хтось чекає, що буде з тими, хто наважився на ін'єкцію.
Я її переніс безболісно без відчуттів єдине я не дотримав і крапелька крові на рубашці залишилась.
Олександр Дудник із черкаської лікарні, один із перших вакцинованих в Україні. Через кілька днів після щеплення каже - почувається добре, весь час на роботі. Індійському виробнику - довіряє.
Олександр Дудник, керівник КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської міської ради":
Такі поважні структури як "Астразенека" і "Оксфорд" не віддали б свою репутацію заводу, який би не мав можливості зробити якісну вакцину.
Йдеться про індійський Інститут сироватки, розробника аналога за оксфордською формулою. Потужності заводу - втричі більші за можливості "Пфайзера". Цьогоріч Інститут зобов'язався виготовити 2,5 мільярди доз антиковідної вакцини! Завдяки такому масштабу ціна нижча, хоча й ефективність невисока - 60 відсотків.
Борис Донськой, лікар-імунолог:
Вона поступається в якості британським аналогам, однак не сильно і це абсолютно прийнятно для використання.
Індійський і південнокорейський різновиди "Астразенеки" - дозволила для екстреного застосування ВООЗ. Крім них, такий статус отримав лише "Пфайзер". "Ковішілд" колють не найуспішніші країни - Бангладеш, Бутан, М'янма. Утім, закупити препарат планують Канада і Британія.
Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:
Індійські заводи зарекомендували себе як безпечні, з правильною технологією виготовлення вакцин, всі заводи сертифіковані.
А от що на тих заводах коїться. Кажуть, сироватку роблять із клітин абортованих людських ембріонів! Правда в цьому є от тільки геть не така.
Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:
Вірус це не бактерія, він не може сам по собі розмножуватись, для цього йому потрібні якісь клітини. Колись дуже багато років тому назад їх видобули з людського ембріона, так це було. Але вже десятки років ця культура клітин вирощується в лабораторіях.
Якщо нічого поганого в "Ковішілді" немає, то звідки побічні реакції уже в перші дні щеплення? Семеро вакцинованих медиків поскаржилися на температуру й головний біль. Індійський виробник такі ефекти не виключає.
Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:
В інструкції до вакцини прописані побічні ефекти, це може бути біль в місці введення, це може бути підйом температури, це може бути грипоподібний стан.
Та люди бояться й набагато гірших наслідків.
Смерть, в моем возрасте - 62 год.
Медики заспокоюють: вакцина не смертельна. Найгірше, що може бути, як і при будь-якому щепленні, - анафілактичний шок. Та він трапляється рідко. А гостра алергічна реакція є протипоказанням для вакцинації.
Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:
Це важка алергічна реакція на попередні препарати, це лихоманка, гостра в даний період, гострий період будь-якої хвороби зараз, також тромбоцитопенія або препарати які розріджують кров.
Побічною дією вакцинні жахи не закінчуються. Хтозна, як проявить себе препарат за рік, два чи десять?
Я медработник бывший, я знаю что внедрение в собственную систему это не есть хорошо.
У соцмережах і на кухнях висувають гіпотези. Нові вакцини розробили на основі ДНК і РНК - то, може, вони перекодовують наші гени? Науковці кажуть: це неможливо.
Оксана Півень, генетик:
РНК сама по собі молекула довго не живе вона дуже швидко руйнується ферментами спеціальними білками нашої клітини, воно не встигне просто фізично ніяк вплинути на нашу ДНК.
Щодо безпліддя, то у складі вакцин немає речовин, які б впливали на дітородну функцію. А от як антиковідні сироватки діють на вагітних - достеменно невідомо, досліджень бракує.
Тим, хто перехворів, вакцинуватися не можна.
Ще одне мало вивчене питання - імунітет від COVID-19.
Если у меня антитела уже есть и я вакцинируюсь это просто не хорошо для моего организма.
Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:
Нема наукових даних які б доводили що це зашкодить людині якщо вона перехворіла і буде вакцинована.
Тим, хто перехворів, можна почекати, поки вакцин вистачатиме на всіх. Адже принаймні 3 місяці після хвороби - вони захищені. Та багато хто сподівається, що й без антитіл - впорається з COVID-19.
Олександр:
Не знаю ничего о вакцинах и как бы надеюсь на собственный иммунитет.
Та лікарі кажуть: спорт, загартовування й вітаміни проти коронавірусу - ненадійний захист. Потужний імунітет, навпаки, може зашкодити організму.
Борис Донськой, лікар-імунолог:
Важкий перебіг пневмонії якраз і пов’язаний з тим, що імунна система заплуталася і не розуміє коли їй гальмувати, організм власне вбивається надмірною імунною відповіддю.
Нарешті наймоторошніше. А що, коли все довкола - матриця, а вакцинація - привід вживити населенню чіпи від Білла Гейтса?
Це спецхвороба, яку спецслужби зробили для всіх, для того, щоб перекрутити свій бізнес.
Я ніколи не хворію, не хворів, і мені здається що це все нереально. - І коронавірусу немає? - Ні, немає.
Проти конспірології в наших експертів аргументів небагато.
Оксана Півень, генетик:
Люди бояться те чого вони не знали ніколи. Це нормально, це один з інстинктів самовиживання.
Поки що, за законом, вакцинація - справа добровільна.
Борис Донськой, лікар-імунолог:
Людина має право відмовлятися від щеплення. просто вона має усвідомлювати всі ризики і відповідально до цього ставитися.
Та без вакцинації не буде колективного імунітету. І вільних подорожей за кордон - приміром, у Європу, де вже до літа планують запровадити паспорти для імунізованих.
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