Українець загинув у ДТП на бельгійській залізниці [ Редактировать ]
Українець загинув у ДТП на бельгійській залізниці. Його вантажівку протаранив товарний поїзд. Поліція розслідує обставини аварії. Припускають, кермувальник не побачив сигналу світлофора через сильний туман. Чоловікові було 55 років.
Внаслідок зіткнення пошкоджено залізничне полотно та повітряні лінії електропередачі вздовж кількох десятків метрів.
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