В Україні затвердили китайську вакцину [ Редактировать ]
В Україні затвердили використання вакцини від китайської компанії "Синовак-біотек". Про це пише агенція "Рейтерс" із посиланням на Мінохорони здоров'я України.
Нагадаю, угоду на 5 мільйонів доз препарату "Корона-вак" підписали наприкінці минулого року. Доправити сироватку мають цього місяця.
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