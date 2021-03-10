У світі вже зробили понад 300 мільйонів протиковідних щеплень. І вакцинували б іще більше, якби не проблеми.

Німеччина, Франція, а тепер ще й Італія - європейські країни одна за одною скасовують заборони на використання вакцини AstraZeneca для людей віком за 65 років. Раніше цей препарат не рекомендували для певних вікових категорій за вказівкою Європейської медичної агенції. Не тому, що вважали поганим - просто бракувало досліджень. Тепер же урядам доводиться переконувати населення, що AstraZeneca таки безпечна для всіх.

Габріель Аттал, речник французького уряду:

Річ не в тім, що сироватку AstraZeneca вважають неефективною для певної категорії людей. Йшлося про нестачу даних, на підставі яких ми могли б заявити, що вона дієва для всіх. Я розумію, різниця незначна, але це не одне й те ж саме!

Квазіефективною для старших AstraZeneca, власне, раніше назвав французький президент. Нещодавно ж Еммануель Макрон заявив, що і сам готовий нею щепитися. Проте поганий старт дався взнаки. За даними французького МОЗ, станом на кінець лютого в країні використали лише чверть наявних доз AstraZeneca. Тоді як Pfizer розійшовся на 82%, а Moderna - 36%.

Надін Рожер, мед працівниця:

Особисто мене лякає інформація про побічні ефекти. Ймовірність їхніх проявів у AstraZeneca - 60 відсотків. Це, зокрема, підвищення температури до понад тридцяти дев'яти градусів. Коли живеш сама, трохи страшнувато. До того ж ми не знаємо, наскільки цей препарат ефективний проти різних штамів коронавірусу.

Підвищення температури - нормальна реакція, запевняють лікарі. Треба просто випити парацетамол. Крім того, AstraZeneca оприлюднила результати додаткових досліджень, що дозволило низці країн затвердити цю вакцину для літніх людей. Усі ці аргументи медикам доводиться детально роз'яснювати чи не кожному пацієнтові. Тож, кажуть, із цим препаратом працювати складніше. Хоча довіра потроху встановлюється.

Анес Мармол Палаціо, студентка-медсестра коронавірусного відділення:

Я вже перехворіла на COVID-19 і не хочу пережити це ще раз. Мені 18 років, і я була в реанімації. Якщо я інфікуюся вдруге, не знаю, чим це скінчиться. Я краще перетерплю високу температуру, ніж знову лежатиму під кисневим апаратом.

Жан-Марк Трікар, пенсіонер:

Наразі, зважаючи на інформацію з інших європейських країн щодо використання цієї сироватки, я не маю упереджень: вакцинуватися нею - цілком нормально.

У Брюсселі ж більше занепокоєні не так ставленням громадян до вакцини, як темпами її постачання виробником. До закінчення першого кварталу залишилось кілька тижнів, а ЄС отримав лише 10% обіцяних доз. В AstraZeneca ж закликали всіх світових виробників об'єднатися і надати свої потужності для виготовлення сертифікованих протиковідних вакцин.