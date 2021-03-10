У Китаї запроваджують цифровий паспорт вакцинації [ Редактировать ]
У Китаї запроваджують цифровий паспорт вакцинації. Для виїзду за кордон. В електронному документі буде інформація про щеплення, результати тестів на віруси, а також про стан здоров'я.
У МЗС Китаю зазначили: сертифікат має на меті полегшити міжнародні поїздки. Для людей всередині країни цей документ не обов'язковий.
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