У Китаї запроваджують цифровий паспорт вакцинації. Для виїзду за кордон. В електронному документі буде інформація про щеплення, результати тестів на віруси, а також про стан здоров'я.

У МЗС Китаю зазначили: сертифікат має на меті полегшити міжнародні поїздки. Для людей всередині країни цей документ не обов'язковий.