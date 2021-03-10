Процес вакцинації в Україні починає прискорюватись [ Редактировать ]
Третя пішла! У МОЗ зареєстрували ще одну вакцину - китайську, виробництва "Сіновак". Її назва - "Коронавак". Раніше дозволи на використання отримали "АстраЗенека" та "Пфайзер". До речі, доставку останньої, а це 117 тисяч доз, знову перенесли. Очікують найближчими тижнями.
А поки що вакцинують "Ковішілдом". І процес поволі прискорюється. Своє перше щеплення напередодні отримали понад чотири тисячі українців. І хоча це найбільший показник з початку імунізації, темпи все одно невисокі.
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