Уперше чують - так відреагувала влада Франції та Італії на новини з Москви про виробництво російських вакцин на території їхніх країн.

Як "Спутнік" просувають на ринок ЄС і чому у Брюсселі звинувачують Росію у використанні вакцин для пропаганди - розкаже Олена Абрамович.

"Це все одно, що російська рулетка!" - так прокоментували в Європейській медичній агенції.

Поспіх деяких держав ЄС самостійно затвердити російську вакцину. На схвалення європейського регулятора, до слова, "Спутнік" уже подали - минулого тижня. Тож почувши такі порівняння від органу, що проводить перевірку, в Москві почали вимагати вибачень.

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Російської Федерації:

Что касается вот-этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения является некорректным. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает востребованность этого препарата и популярность.

"Спутнік" настільки популярний у Європі, що його вироблятимуть на заводах Іспанії, Італії, Франції та Німеччини - заявили в Москві. Раніше також домовлялися з Австрією та Угорщиною.

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Проте в Римі, Мадриді та Парижі запевнили - тамтешні уряди в жодних переговорах участі не брали і нічого не знають про такі домовленості. Водночас італійська преса пише: виробники, до яких звертались представники "Спутніка", отримували пропозиції виготовляти сироватку для.. африканського ринку. Наразі на виробництво погодилася швейцарська компанія, яка має потужності в Італії. Хто сказав "так" у Франції - в уряді не знають.

Наскільки нам відомо, жодна компанія у Франції не підписала угоди на виробництво препарату "Спутнік V

Інша ситуація в Чехії, там через російську вакцину президент вимагає відставки міністра охорони здоров'я. Бо той не хоче дозволяти використання "Спутніка" до затвердження Європейською медичною агенцією.

А в Словаччині через закупівлю цієї сироватки ледь до розпаду коаліції справа не дійшла. У Брюсселі ж ще раз закликали уряди вгамуватись і не відступати від загальноєвропейської практики вакцинації.

Ми не повинні дозволити, щоб Китай і Росія ввели нас в оману. Це режими з нижчими цінностями, ніж наші. Вони організовують дуже обмежені, але широко розрекламовані операції з постачання вакцин іншим країнам. Згідно з наявними даними, ці дві держави використали удвічі менше доз на 100 жителів, ніж Європейський Союз.

Рівень вакцинації в країнах ЄС коливається від 4 до 13 відсотків населення. Мета Брюсселя - щепити 70% європейців до кінця літа. Та поки що виробники не встигають з термінами постачання. Тепер про можливі затримки оголосили і в Johnson & Johnson. Цей препарат планують схвалити в ЄС найближчими днями.