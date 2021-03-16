Бразильського міністра охорони здоров’я замінили вчетверте [ Редактировать ]
У Бразилії вже вчетверте міняють міністра охорони здоров'я. Цього разу очолити боротьбу з пандемією президент Болсонару призначив кардіолога Марселу Кей-рогу.
У Бразилії від початку епідемії інфікувалися понад 11 з половиною мільйонів людей. Померли майже 280 тисяч - найбільше у світі після США. Болсонару закидають провал кампанії із боротьби з коронавірусом.
Він не визнавав небезпеки епідемії у країні, виступав проти карантинних заходів та гальмував процес вакцинації поки сам не підхопив інфекцію.
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