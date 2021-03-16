У Бразилії вже вчетверте міняють міністра охорони здоров'я. Цього разу очолити боротьбу з пандемією президент Болсонару призначив кардіолога Марселу Кей-рогу.

У Бразилії від початку епідемії інфікувалися понад 11 з половиною мільйонів людей. Померли майже 280 тисяч - найбільше у світі після США. Болсонару закидають провал кампанії із боротьби з коронавірусом.

Він не визнавав небезпеки епідемії у країні, виступав проти карантинних заходів та гальмував процес вакцинації поки сам не підхопив інфекцію.