Відзавтра учні середньої та старшої школи в Києві підуть на дочасні канікули. Нині у столиці найскладніша ситуація від початку пандемії, кажуть чиновники.

І до червоної зони наближається не лише Київ. У ковідних антилідерах Харківщина. В обласній інфекційній лікарні зосталося лише шість вільних місць! Причому більшає важких молодих пацієнтів. У реанімації вже є навіть тяжкохворі діти!

Що відбувається у поки що "жовтому" Харкові і в "червоній" Івано-Франківщині?

Прикарпаття - один з центрів епідемії. Останніми днями захворюваність спадає, а от смертність навпаки рекордно зросла.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар у Івано-Франківській області:

У відібраних зразках наших пацієнтів все-таки знайшли новий штам вірусу. Особливо в нашій області. Він є мутований, подібний до британського. Він відрізняється ще тим, що пацієнт більше перебуває в лікувальному закладі.

Лише в одній центральні лікарні Івано-Франківська тільки цього року від коронавірусу померли вже 97 пацієнтів.

Зараз у цьому медзакладі пів тисячі пацієнтів. Щодня госпіталізовують до сімдесяти нових ковідних хворих.

Усі кисневі точки - задіяні. І ситуація з киснем вкрай напружена. Напередодні через проблеми на львівському заводі затримали поставку нових балонів.

Володимир Вовчук, заступник керівника Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Напруга з киснем - тому що велика кількість хворих велика кількість на апаратному диханню.

Не вистачає в лікарні і апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів. Останніх потрібно щонайменше ще сорок. Керівництво області вже звернулося до Уряду з проханням виділити додаткові кошти.

А це вже схід країни - Харків. Тут поки що "жовта зона". Ситуація ще не катастрофічна, але гіршає з кожним днем, - кажуть медики. Якщо пацієнтів більшатиме - кисню на всіх не вистачить.

Володимир Корсунов, лікар-анестезіолог:

Якщо пацієнт потребує кисню з більшим потоком, то концентратори вже не допоможуть. Необхідний кисень з магістралі кисневої. Там можна давати 15 і навіть до 20 літрів за хвилину. Тому кисневі місця всі зайняті. І виникають проблеми з тими пацієнтами, яким цих місць не вистачає.

Зараз у обласній інфекційній лікарні на апаратах ШВЛ - 27 пацієнтів. Влітку тут обіцяли відкрити ще одну реанімацію на 18 ліжок. Казали, упораються до осені, та ремонт досі не завершили..

В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють: ремонт іде за планом. І спростовують інформацію щодо переповнення лікарень у Харкові.

Геннадій Бондарчук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації:

Якщо комусь доцільно розганяти ситуацію і казати, що місць в лікарнях немає - це його особиста справа. Є дві лікарні, які на сьогодні знаходяться в повному резерві. Це госпіталь ветеранів війни і травматологічна лікарня.

Олександр 11 днів боровся з коронавірусною пневмонією у лікарні. Що таке третя хвиля епідемії - бачив кожен день.

Олександр, житель Харкова:

Людей в больнице много и становится больше. С каждым днем все больше и больше. Персоналу тяжело.

13 хворих на COVID-19 "швидкі" змушені були везти в сусідній з Харковом Чугуєв. У міських лікарнях їм не вистачило місць.