Правительство снова оказалось не готовым к очередной волне коронакризиса. Вакцинация провалена, в больницах не хватает кислорода, люди не защищены, бизнес - перед угрозой краха. Нужно не перекладывать защиту людей на местные власти, а принять изменения в бюджет для поддержки медицины, защиты бизнеса и сохранения здоровья граждан. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Необходимо помочь людям пережить локдаун: принять изменения в бюджет, дать бизнесу целевую помощь, ввести налоговые льготы и т.д. Наладить, наконец, производство вакцины в Украине, чтобы защитить граждан. Это главная задача для власти на сегодня, а не перекладывать весь груз ответственности на места", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко напомнил, что когда большинство европейских стран предлагали солидные пакеты помощи населению и бизнесу, украинская власть практически отстранилась от решения проблем предпринимателей.

"Общеевропейский пакет мер предусматривал поддержку на сумму 750 млрд евро. США выделили на поддержку экономики и населения более 4 трлн долл. (в том числе раздали каждому взрослому американцу по 1200 долларов), соседняя Польша - 66 млрд евро. У нас все помнят о кредитах "5-7-9%" и чем это закончилось. Нет ни одной действенной государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал он.

По его словам, те 8 тысяч гривен помощи предпринимателям, о которых так громко заявляла власть, были каплей в море. ОП-ЗЖ будет требовать от власти внести изменения в госбюджет-2021, чтобы профинансировать в полном объеме медицину, увеличить расходы на социальную сферу и поддержку бизнеса.

"Времени на раскачку уже нет. Люди болеют, в больницах патовая ситуация, предприниматели разоряются, экономика теряет миллиарды. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует предоставить отечественному бизнесу действенную помощь, разработать и внедрить антикризисную программу поддержки реального сектора экономики. У ОП-ЗЖ есть стратегия по выходу из экономического и эпидемического кризиса, конкретные предложения, как защитить и поддержать людей и бизнес, снизить тарифы. И только от способности власти слышать и действовать зависит, с какими потерями мы выйдем из очередного локдауна", - резюмировал Юрий Бойко.