Украина - лидер среди европейских стран по сокращению рабочих мест. За последнее десятилетие мы потеряли 3,6 млн рабочих мест, что является абсолютным и относительным антирекордом среди стран Европы и Средней Азии.

Такие данные привел в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

«Основная причина усугубления проблем с занятостью кроется в негативных структурных тенденциях депопуляции и старения населения, оттоке рабочих рук и мозгов из Украины, декапитализации и деиндустриализации, и как следствие низких среднегодовых темпах экономического роста. Без преодоления или хотя бы замедления этих негативных тенденций Украина обречена на углубление кризиса нехватки «рабочих рук» при низкой занятости оставшегося населения. Уже сейчас у нас на одного работающего приходится один пенсионер. Это очень тревожная статистика», – отметил он.

Политик подчеркнул, что без изменения подхода к экономике ситуация будет только усугубляться. Рабочая сила и экономический рост – это взаимосвязанные вещи.

"У государства должна быть четкая и зафиксированная документально экономическая программа: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Должен быть собственный рецепт создания рабочих мест. Должен быть Кабмин, который занимается не профанацией, а реальным созданием всех необходимых условий для работы украинских граждан в своей стране. А не выталкивает их на работу за границу", - сказал он.

Сопредседатель фракции оппозиционеров уверен, что негативные тенденции на рынке трудовых ресурсов можно исправить, обеспечив устойчивый долгосрочный экономический рост с темпами 5-7% на протяжении хотя бы 10-15 лет. Для этого нужно наращивать инвестиции, расширять экспорт, повышать производительность труда. Необходимые для этого законопроекты разработаны фракцией ОП-ЗЖ и зарегистрированы в Верховной Раде.

"Это будет создавать предложение и спрос на новые, более продуктивные и высокооплачиваемые рабочие места, увеличивать занятость и сдерживать отток рабочих рук из Украины. В свою очередь сценарий с высокими темпами экономического роста невозможен без завершения конфликта на Донбассе. Власть, которая решит эти два вопроса, войдет победителем в историю Украины", – резюмировал Юрий Бойко.