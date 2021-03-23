Фармацевтическая компания AstraZeneca в ближайшие 48 часов обновит данные об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции, предварительные результаты которой датировались 17 февраля.

Такое решение в компании приняли в связи с недавними обвинениями в неправдивой информации, касающимися эффективности их препарата на территории США.

AstraZeneca Plc планирует обнародовать обновленные результаты исследования в США своей вакцины от COVID-19 в течение 48 часов после критики научного агентства о том, что в опубликованном в понедельник анализе содержалась старая информация.

Отмечается, что руководство AstraZeneca "немедленно свяжется" с независимой комиссией, которая контролирует испытания, с целью обмена последней информацией относительно эффективности препарата.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca, производящая вакцину от коронавирусной инфекции, могла предоставлять американским федеральным органам устаревшую информацию об эффективности препараnа. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США обеспокоен ситуацией.

Кроме того, вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.

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