Она принимала участие в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 годов/ фото: sugdnews.com

В швейцарских Альпах при сходе снежной лавины трагически погибла экс-чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски. Об этом инциденте сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Франции.

В момент трагедии девушка вместе со своими друзьями спускалась на лыжах со склона горы в кантоне Ури. Снежная "убийца", помимо спортсменки, захлестнула и еще двух человек, они также погибли. Тела были найдены спасателями с помощью вертолета.

Известно, что спортсменка Жюли Помагальски принимала участие в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, а также в 1999 году завоевала золотую медаль чемпионата мира в разряде сноубордкросса.

Читайте также, в Канаде, на западе страны, на популярном горнолыжном курорте сошла снежная лавина. В результате случившегося погиб человек, мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда их накрыло страшное ненастье.

Кроме того, в результате лавины в Мурманской области России погиб ребенок. На месте происшествия провели спасательно-поисковой операции, участие в которой приняли более полусотни человек и почти три десятка техники.

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