В Швейцариии лавина лишила жизни экс-чемпионку мира [ Редактировать ]
В швейцарских Альпах при сходе снежной лавины трагически погибла экс-чемпионка мира по сноуборду француженка Жюли Помагальски. Об этом инциденте сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Франции.
В момент трагедии девушка вместе со своими друзьями спускалась на лыжах со склона горы в кантоне Ури. Снежная "убийца", помимо спортсменки, захлестнула и еще двух человек, они также погибли. Тела были найдены спасателями с помощью вертолета.
Известно, что спортсменка Жюли Помагальски принимала участие в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, а также в 1999 году завоевала золотую медаль чемпионата мира в разряде сноубордкросса.
Читайте также, в Канаде, на западе страны, на популярном горнолыжном курорте сошла снежная лавина. В результате случившегося погиб человек, мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда их накрыло страшное ненастье.
Кроме того, в результате лавины в Мурманской области России погиб ребенок. На месте происшествия провели спасательно-поисковой операции, участие в которой приняли более полусотни человек и почти три десятка техники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Документ был подписан главой государства 23 марта
Достижение было зафиксировано во время матча с "Реал Сосьедад"
В результате лавины в Мурманской области России погиб ребенок
Кусок железа пробил лобовое стекло автомобиля, где сидел малыш
Украинец в пятый раз защитил свой титул