В связи с карантинными ограничениями в Киеве маршрутки вынуждены возить пассажиров по новым правилам. Многим людям это не нравится, и они забрасывают автобусы камнями, если те не останавливаются на остановках.

В Ассоциации перевозчиков заявили, что работа водителей во время локдауна, приносит мало денег и стала слишком напряженной. Об этом рассказал председатель организации Игорь Моисеенко.

По его словам, люди уже забрасывают маршрутки камнями, если те не останавливаются. Также в последнее время стало много конфликтов между водителями и пассажирами. В ходе конфликтов пассажиры разбили стекло двух маршрутных автобусов.

"В Киеве проводят массовые рейды для выявления в маршрутках стоячих пассажиров. Водители стараются не брать пассажиров больше, чем положено. Из-за этого возникают постоянные конфликты. Люди с остановок даже бросают камни в автобусы за то, что те не остановились - все хотят доехать на работу. На конечных остановках пассажиры лезут в драку с водителями и кричат, что сами будут разбираться с полицией", - рассказал председатель ассоциации перевозчиков.

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