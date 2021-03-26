В пятницу, 26 марта, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так, по последним данным, в результате аварии погибли как минимум 32 человека.

Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинских граждан среди жертв аварии поездов на юге Египта

Напомним, в аварии также пострадали 84 человека. Генеральный прокурор Хамада Эль Сави уже распорядился начать расследование происшествия. В Египте создали технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии. Также было поручено задержать машинистов поездов.

В результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.

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