Китай накрила піщана буря вже вдруге за місяць. У Пекіні значно погіршилася видимість на дорогах. Кілька тижнів тому через стихію скасували авіарейси, було паралізовано дорожній рух. Цього разу усе спокійніше. Утім, місцевих жителів закликали берегтися, зачиняти вікна та двері, а на вулиці прикривати ніс та рот шарфами.

Загалом, навесні такі явища в Пекіні трапляються регулярно. Але цьогоріч бурі почастішали. За словами синоптиків, наступного місяця на китайську столицю очікує серія піщаних бур.

Місцевий житель: