Пекін накрила піщана буря [ Редактировать ]
Китай накрила піщана буря вже вдруге за місяць. У Пекіні значно погіршилася видимість на дорогах. Кілька тижнів тому через стихію скасували авіарейси, було паралізовано дорожній рух. Цього разу усе спокійніше. Утім, місцевих жителів закликали берегтися, зачиняти вікна та двері, а на вулиці прикривати ніс та рот шарфами.
Загалом, навесні такі явища в Пекіні трапляються регулярно. Але цьогоріч бурі почастішали. За словами синоптиків, наступного місяця на китайську столицю очікує серія піщаних бур.
Місцевий житель:
Для мене у такі дні найгірше те, що я не можу займатися спортом. Адже - як бігати, якщо нема чим дихати? Пісок у повітрі. Доведеться чекати, поки буря не пройде.
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