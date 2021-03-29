Адміністрація Суецького каналу звільнила протоку від контейнеровоза [ Редактировать ]
Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини і вирівняли уздовж берега. Про це повідомила адміністрація каналу. За даними Блумберг, рятувальники вимили з-під носової частини корабля 27 тисяч кубометрів піску.
Пізніше роботи у протоці поновилися. Судно "Евер-гівен" відбуксували далі до зони очікування, таким чином протоку звільнили. У черзі на прохід каналом наразі чекають 367 суден, серед них суховантажі і нафтові танкери. Коли саме буде відновлено рух керівництво важливої транспортної артерії поки не уточнило.
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