Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини і вирівняли уздовж берега. Про це повідомила адміністрація каналу. За даними Блумберг, рятувальники вимили з-під носової частини корабля 27 тисяч кубометрів піску.

Пізніше роботи у протоці поновилися. Судно "Евер-гівен" відбуксували далі до зони очікування, таким чином протоку звільнили. У черзі на прохід каналом наразі чекають 367 суден, серед них суховантажі і нафтові танкери. Коли саме буде відновлено рух керівництво важливої транспортної артерії поки не уточнило.