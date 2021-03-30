На Прикарпатті запрацювали дитячі садочки, а на автошляхах зняли блокпости. Після суворого карантину регіон може вийти з "червоної зони". Яка там нині ситуація?

Захворюваність на COVID-19 потроху йде на спад. І це найкраща новина для Івано-Франківська. до Центральної міської лікарні звернулися лише троє людей, тоді як ще кілька тижнів тому ця цифра сягала понад пів сотні. Поменшало й госпіталізацій.

Тарас Масляк, директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

І якійсь мірі ми, як лікарі, як стаціонарними, можна сказати просто видихнули. Нам стало легше. У нас появилися ліжкомісця. У нас легша стала ситуація з киснем.

Додаткові ковідні бази, які були розгорнуті в обласному кардіоцентрі та пологовому, теж заповнені нині лише на половину.

Втім, оптимістична ситуація поки що не в усіх медзакладах. У Центральній лікарні заповненість ліжкомісць залишається високою - понад 85 відсотків. Така ж ситуація ще в шести районних лікарнях. Саме ці показники й не дають змоги Прикарпаттю вийти з "червоної зони". Проте в обладміністрації впевнені, що з дня на день червоний колір карантинної зони поміняють на "помаранчевий". І вже почали поетапно пом'якшувати обмеження.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації:

Є підстава поетапно скасовувати обмеження у сфері освіти, а саме спочатку в закладах дошкільної освіти. Згодом в закладах загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів з обов'язковим дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Після місячного простою в області відчинили двері всі садочки. Завідувачка одного з дошкільних закладів Руслана Палій каже: з 310 діток прийшла лише чверть.

Руслана Палій, завідувачка ДНЗ "Бджілка" в Івано-Франківську:

Дитина має бути здорова, оглянута педіатром, мати відповідну довідку про те, що дитина здорова і не перебувала в контакті з хворими на COVID-19.

Сподівалися на пом'якшення й представники бізнесу. Але їм доведеться ще трохи почекати. І вони вкотре вийшли на протест до обладміністрації. Продавці місцевих промислових ринків вимагали дозволити їм відновити роботу, оскільки працюють на свіжому повітрі.

Зоряна, підприємниця:

У мене таке враження, що наші промислові ринки просто хочуть закрити за рахунок великого бізнесу. Оце нас зараз і давлять. Ніхто нас не чує. Ми вже понад місяць не працюємо взагалі. Як сім'ї годувати, як комуналку платити?

Обурені мітингувальники намагалися навіть прорватися в приміщення обласної адміністрації. Втім, усі спроби потрапити в будівлю зазнали фіаско. Тож підприємці вирішили створити своє громадське об'єднання, найняти юриста та відстоювати права вже в суді.