В Україні зупинилась дія постанови про фіксовану ціну на газ [ Редактировать ]
Постанова Кабміну про фіксовану ціну на газ сьогодні втратила чинність. Проте більшість компаній-постачальників збережуть тариф у межах семи гривень за кубометр.
Ціни є на сайтах компаній, які постачають блакитне паливо. Кілька з них встановили дещо нижчу ціну - 6,70. Натомість деякі постачальники підвищили вартість на кілька гривень.
Нагадаю, раніше уряд обмежив ціни на газ для населення протягом лютого-березня на рівні шести гривень дев'яноста дев'яти копійок за кубометр.
по теме
Газопоставляющие компании назвали тарифы на апрель после завершения льготной цены в 6,99 грн за кубометр
На початку місяця, нацкомісія з енергетики та комунальних послуг зобов'язала постачальників газу запропонувати для споживачів річні контракти на постачання газу. Що це означає на практиці?
Зменшити тарифний тягар для киян майже вдвічі - це питання збирались обговорити київські депутати на сесії
До кінця квітня постачальники газу мають впровадити обов'язкові річні договори для споживачів - що це означає і за скільки українцям продаватимуть газ?
Закупитися газом на рік уже з травня. Газзбути автоматично переводять своїх споживачів на річні контракти. Усе заради стабільної ціни незалежно від сезону