Ціни є на сайтах компаній, які постачають блакитне паливо

Постанова Кабміну про фіксовану ціну на газ сьогодні втратила чинність. Проте більшість компаній-постачальників збережуть тариф у межах семи гривень за кубометр.

Ціни є на сайтах компаній, які постачають блакитне паливо. Кілька з них встановили дещо нижчу ціну - 6,70. Натомість деякі постачальники підвищили вартість на кілька гривень.

Нагадаю, раніше уряд обмежив ціни на газ для населення протягом лютого-березня на рівні шести гривень дев'яноста дев'яти копійок за кубометр.