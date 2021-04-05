Християни західного обряду відзначили Великдень. Через пандемію вже другий рік поспіль Папа Римський виголошує своє традиційне послання "місту й світові" майже в порожньому соборі святого Петра у Ватикані - там зібралося близько двохсот людей, тоді, як зазвичай, їх тисячі.

Пустує і площа святого Петра. Понтифік закликав вірян не втрачати надію, а світову спільноту до солідарності в розподілі вакцин, особливо щодо бідних країн.

В Італії церкви на свято залишаються відчиненими, але вірян закликають утриматися від подорожей та відвідувати служби лише за місцем проживання. Карантин у країні триватиме щонайменше до кінця квітня.