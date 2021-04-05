Християни західного обряду відзначили Великдень. Через пандемію вже другий рік поспіль Папа Римський виголошує своє традиційне послання "Місту й Світові" майже в порожньому соборі святого Петра у Ватикані - там зібралося близько двохсот людей, тоді, як зазвичай, їх тисячі.

Понтифік закликав вірян не втрачати надію, а світову спільноту - до солідарності в розподілі вакцин, особливо щодо бідних країн.