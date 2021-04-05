Коронавирус у пожилых людей: выдвинута новая версия тяжелого течения [ Редактировать ]
Ученые из Австралии выдвинули новую гипотезу тяжелого течения заболевания COVID-19 у пациентов почтительного возраста. В результате исследований стало известно, что иммунная система пожилых людей может не распознавать коронавирус, как опасный, а считать его обычным сезонным вирусом.
В настоящее время существует 4 вида коронавирусной инфекции и в течении всей жизни каждый человек имеет шанс переболеть ими до 17 раз, таким образом, чем старше пациент, тем больше у него шансов перенести виды болезни. Специалисты сравнили данные показателей крови 89 детей, 98 взрослых, а также 57 людей старшего возраста и 50 заболевших COVID-19.
Отмечается, что у пожилых пациентов был зафиксирован высокий уровень антител к сезонным вирусам гриппа. Клетки иммунной памяти способствуют искаженному ответу на "атаку" коронавируса, при этом иммунитет детей способен сразу распознать SARS-CoV-2.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения названа Бразилию новым мировым эпицентром развития коронавирусной инфекции. Сейчас в ряде штатов страны наблюдается патовая ситуация с заполненностью медучреждений и больными в тяжелом состоянии.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения представили отчет о том, как начала развиваться коронавирусная инфекция из китайского города Ухань. Вероятная или очень вероятная причина появления инфекции через летучих мышей связана с какими-то другими животными.
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