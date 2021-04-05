Возле Авдеевки смертельно ранили украинского военного [ Редактировать ]
Вечером в понедельник, 5 апреля, боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
Об этом сообщило оперативно-тактическое группирование "Север" на странице в Facebook.
Как рассказали в ОТГ "Север", после того, как военный получил пулевое ранение, его эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь врачей, спасти жизнь военного не удалось.
В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие возле Авдеевки открыли огонь по позициям боевиков. В то же время украинская сторона Совместного центра контроля и координации уведомила представителей ОБСЕ об инциденте.
"На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ "Север".
Ранее сообщалось, что возле Шумов на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Также были ранены двое военных и гражданский.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.
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