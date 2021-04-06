Россия пожаловалась США и обвинила Украину в провокациях [ Редактировать ]
Представители России и США обсудили Донбасс. Российский представитель заявил о "провокациях" Украины на востоке страны. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, Россия предупредила США о последствиях "провокационного поведения Киева" на востоке Украины.
"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.
Ранее представитель Государственного департамента США Эдвард Прайс заявил, что Америка ведет переговоры с РФ из-за Украины. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.
Напомним, что накануне министр Таран обсудил обострение ситуации на Донбассе с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.
Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".
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