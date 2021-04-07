На Рівненщині селяни самотужки будують шляхи, бо... дістало бездоріжжя. Зібрали майже мільйон гривень, закупили щебінь та замостили болото, яким неможливо було ні пройти, ні проїхати. Дорогу хенд-мейд тестувала наша Сніжана Сидорук.

По нашій вулиці ось такі ями були ні пройти ні проїхать.

Багнюка по коліна - машини просто грузнуть. Ось такими донедавна непроїзними були чи не всі вулиці в селі Кідри. Від такого бездоріжжя селяни стомилися. Великого будівництва не дочекалися. Тож і затіяли ремонт самі. Щебінь закатали грейдером. Дорога стала проїзною. Анатолій Луковець за місцевого дорожника - ділиться своїми технологіями.

Анатолій Луковець, житель села Кідри:

Все розрівняли, завезли піском своїми силами і своїм транспортом привезли крупний щебінь Посипали мєлким.

Власні щебенево-піщані технології зарекомендували себе добре. Ось цю сусідню вулицю замостили ще три роки тому. Покриття й досі тримається - і зі снігом не сходить.

Микола Опалько, житель села Кідри:

Дорога получилася скромненька, але заре в любу погоду доїдеш. Зразу була краща трошки, воно просіло. Втрамбувалось заре. Якби можна було би ще можна було подвести і подремонтувати, щоб содєржать її в належному стані.

Загалом селяни в такий спосіб вже полагодили вісім вулиць. Щебеню, дрібного та великого, знадобилося аж чотири тисячі тонн. Це приблизно 120 вантажівок. Усе коштом місцевих жителів. З одного двору на цей ремонт збирали - до десяти тисяч гривень.

Тарас Чудік, житель села Кідри:

Приблизно до мільйона вже людських грошей вже вклала на це покриття щебневе. Кілометраж приближно три кілометри протяжність цих вулиць.

Свіженький ремонт уже випробував місцевий водій Іван Павлюк власним мікроавтобусом. Шлях, зроблений руками селян, нахвалює.

Іван Павлюк, житель села Кідри:

Тут були баюри можна було їхать тільки 10-15 кілометрів на годину. А зараз? Ну, а зараз позвлоляє й 50. Підвіска набагато довше буде ходити.

Тестуємо хенд-мейд-дорогу і ми. Хоч в салоні трохи й трусить, але машина не грузне.

Селяни все ж таки сподіваються і на асфальтне покриття принаймні центральної дороги. Вона теж давно потребує капітального ремонту. Шлях у понад 2,5 кілометри обласні чиновники пообіцяли відремонтувати уже цьогоріч - майже за 38 мільйонів гривень.

Віктор Семчук, голова Каноницької територіальної громади:

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї дороги. Відбувся тендер тиждень тому. Є переможець торгів очікуєм на фінансування і початок будівельних робіт.

Село Кідри найбільше в Каноницькій громаді. Тут мешкає майже три тисячі жителів. І щороку їх тільки більшає - молоді сім'ї звідси не виїжджають. За останні три роки у селі звели щонайменше сотню нових будинків. Тепер власноруч узялися ще й прокладати дороги.