До суми входять: очищення фасаду будівлі від графіті, нові вікна й двері

Півтора мільйона гривень. У стільки обійдеться ремонт офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка. Нові розрахунки у Держуправлінні справами озвучили на запит Радіо Свобода.

До суми входять: очищення фасаду будівлі від графіті, нові вікна й двері.

Саме заміна останніх коштуватиме найдорожче мільйон 160 тисяч гривень. Нагадаю, у день народження Сергія Стерненка, його прихильники масово зібрались під Офісом президента: там палили фаєри, розмалювали стіни фарбою, пошкодили двері, жбурляли у вибиті вікна димові шашки.