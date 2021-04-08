Офіс президента назвав вартість ремонту після акції протесту [ Редактировать ]
Півтора мільйона гривень. У стільки обійдеться ремонт офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка. Нові розрахунки у Держуправлінні справами озвучили на запит Радіо Свобода.
До суми входять: очищення фасаду будівлі від графіті, нові вікна й двері.
Саме заміна останніх коштуватиме найдорожче мільйон 160 тисяч гривень. Нагадаю, у день народження Сергія Стерненка, його прихильники масово зібрались під Офісом президента: там палили фаєри, розмалювали стіни фарбою, пошкодили двері, жбурляли у вибиті вікна димові шашки.
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